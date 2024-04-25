По словам аналитиков, этого пакета недостаточно для того, чтобы освободить захваченные РФ территории.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал долгожданный законопроект о помощи Украине суммой 61 миллиард долларов. Если бы такое решение не было принято, Украина могла бы потерять еще большую часть своей территории из-за наступления РФ, которое ожидается в начале лета. В то же время аналитики считают, несмотря на то, что эти средства будут держать Украину на плаву, государство до сих пор далеко от безопасности. Об этом пишет The Economist.

В издании рассказали, что пакет помощи от США все же будет ощутимо на поле боя, ведь в последнее время на фронте наблюдался дефицит критически важных материалов, особенно боеприпасов.

"Россия выпускает пять и более снарядов на каждый снаряд, который Украина посылает в другую сторону. Благодаря боеприпасам, которые уже хранятся на американских базах в Польше, это ограничение теперь будет ослаблено. Чем больше снарядов будет прибывать, тем опаснее для России будет концентрировать людей и танки для новых атак. Доставка крайне необходимых беспилотников и перехватчиков ракет в Украину займет больше времени, но в конце концов Россия больше не будет контролировать небо, особенно над линией фронта", - отмечают в материале.

Однако, как говорят авторы публикации, хотя новый пакет и усилит оборону Украины, его недостаточно для того, чтобы деоккупировать территории, которые захватила Россия. Также вспомнили и за летнее контрнаступление прошлого года, где Украина потерпела неудачу, что показало, что отвоевать захваченные земли является сложной задачей.

"Дроны и спутники сделали поле боя прозрачным, развеяв туман войны и облегчив уничтожение скоплений людей и техники. Продолжение тупиковой ситуации теперь является более реалистичной надеждой для Украины", - добавили в издании.

Вторым фактором авторы называют борьбу в Конгрессе за принятие законопроекта, что является признаком будущих проблем, ведь 61 млрд долларов примерно соответствует той сумме, которую США потратили на Украину за первые 20 месяцев войны, после чего их финансирование иссякло, из-за чего новые деньги могут быть использованы до конца 2025 года.

"Даже если средства останутся, к тому времени новоизбранный президент Дональд Трамп может решить не использовать их. Если же Байдена переизберут, то деморализующую битву, которая только что состоялась, придется вести снова в следующем году. Поэтому этот крайний американский пакет может стать последним", - отметили в материале.

В публикации предупредили, что, вероятно, эта война затянется на долгие годы, ведь когда ВСУ отбросили россиян обратно за Днепр в ноябре 2022 года, линия фронта почти не изменилась, несмотря на огромные человеческие потери.

"Союзники Украины могут призывать ее обменять землю на безопасность, но трудно представить соглашение, которое бы удовлетворило и Украину, и Россию. В какой-то момент одна или другая сторона может сдаться, но пока что нет никаких признаков этого", - подчеркнули аналитики.

Также эксперты напомнили, что целью Запада является стабильная, безопасная и процветающая Украина, которая находится в пределах безопасных границ и движется к членству в ЕС и НАТО. Однако дискуссии в Вашингтоне свидетельствуют о том, что европейским лидерам придется оказывать больше помощи, чтобы достичь этой цели.

"Хотя Европа является крупнейшим донором финансовой и гуманитарной помощи Украине, с точки зрения военной помощи европейские и американские расходы были примерно одинаковыми. Благодаря американскому спасательному кругу европейские лидеры имеют больше времени, чтобы разобраться, как помочь Украине победить. Однако масштабность задачи означает, что их работа не менее неотложная", - подытожили в публикации.

Помощь США для Украины: что известно

Как писал УНИАН, 24 апреля президент США Джо Байден поддержал миллиардную помощь для Украины. По его словам, такая помощь является также инвестицией в собственную безопасность США.

"Это хороший день для Америки, это хороший день для мира в мире. Это чрезвычайно важно. Я только что подписал закон, который касается помощи по безопасности. Это сделает Америку безопаснее, это сделает мир безопаснее. Она предоставит... помощь нашим партнерам для того, чтобы они могли себя защитить...", - заверил Байден.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что пакет помощи для Украины включает ATACMS. Также глава государства поблагодарил Байдена, Конгресс, всех американцев, "которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему".

"На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями - на всех уровнях, - чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: