Немецкая САУ PzH 2000 бьет по российским захватчикам на восточных рубежах.

Уже много иностранного оружия украинские защитники эффективно используют в борьбе с российским оккупантам. Так, среди него - немецкие 155 мм САУ Panzerhaubitze 2000.

На Facebook-странице Минобороны Украины показали, как ВСУ работают с немецкими САУ на линии фронта.

В ведомстве отметили, что немецкие гаубицы имеют немало преимуществ. Среди них - скорострельность, точность, эффективное использование боеприпасов, минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции.

"Отстрелялась и спряталась. 155 мм САУ Panzerhaubitze 2000 "отработала" по российским захватчикам на восточных рубежах", – говорится в сообщении.

"PzH 2000-более 55 – тонная боевая машина немецкого происхождения и с "пропиской" уже в ВСУ", - отметили в МОУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 июня Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские военные завершили теоретическую часть и начали практические занятия по стрельбе из немецких гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000).

Как отмечали ранее в ОС, артиллеристы довольны, насколько быстро и качественно пушка PzH 2000 делает привязку и наводится на цель.

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