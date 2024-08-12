Вероятно, именно это было одной из главных задач украинского наступления в Курской области.

Украинская операция в Курской области, вероятно, преследует три основные цели - две политические и одну военно-стратегическую. Такое мнение высказал британский военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News.

"Я уверен, что они делают это, чтобы попытаться перевернуть нарратив о том, что они медленно проигрывают войну. Украинцы теряли территорию - не драматично, но медленно - и было ощущение, что украинцы не могут победить, поэтому они начали это наступление, чтобы попытаться дать россиянам повод для беспокойства", - говорит аналитик.

Вторая основная цель украинской операции, по мнению Кларка, заключается в том, чтобы отвлечь российские войска с других направлений фронта в самой Украине.

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Британский аналитик высказал предположение, что ВСУ не смогут удержать территорию Курской области больше месяца, поскольку, по его мнению, Россия направит сюда свои лучшие подразделения.

Еще одна возможная цель украинского наступления, как считает Кларк, заключается в том, чтобы изменить отношение США к этой войне. По его мнению, украинцы хотят изменить динамику дискуссии в Америке, чтобы американцы не воспринимали Украину как "смелых неудачников", которым придется уступить территорию, как только в Вашингтоне сменится власть и Киев заставят пойти на переговоры.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, украинских военных заметили в 22 км к юго-востоку от Суджи, возле села Гирьи. Там пролегает путь из Суджи на поселок Белая - центр Белевского района. Это свидетельствует о значительном продвижении ВСУ на Курском фронте.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты снимают части с других участков фронта в Украине не так быстро, как хотелось бы украинскому командованию. Россия перебрасывает войска с Харьковского направления, но с Донбасского пока перебросила гораздо меньше.

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