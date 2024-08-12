Украинских военных заметили юго-восточнее, около села Гирьи.

Начав вторжение в Курскую область, ВСУ наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также с юга и севера.

Однако теперь украинских военных заметили в 22 км юго-восточнее, около села Гирьи. Там проходит дорога из Суджи на слободу Белая — райцентр Беловского района, пишет BILD.

"БТР-4 ВСУ в селе Гирьи, в 22 км к юго-востоку от Суджы Курской области. Неясно, как он туда доехал, но двигался по дороге из Белой в направлении Суджи. Так что тут многое возможно, особенно на фоне сообщений РФ о приближении украинцев к Белой вчера утром", - написал эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Видео дня

В воскресенье глава Беловского района Николай Волобуев записал обращение из райцентра, заявив, что ранее туда зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что российским военным "удалось ситуацию стабилизировать, на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений". Однако уже сегодня в Беловском районе объявлена эвакуация гражданских.

Ситуация в Курской области

9 августа украинские военные записали видео из российского города Суджа Курской области. Бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады ВСУ находились у здания филиала российского "Газпрома".

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