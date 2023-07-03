Речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кремль спешно ускоряет комплектование вакантных должностей в структурных подразделениях оккупационных органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она уточнила, что речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

"Причина такой спешки-необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях в рамках "Единого дня голосования" в сентябре", - пояснила Маляр.

Видео дня

Она напомнила, что проведение россиянами так называемых выборов на временно оккупированных территориях является нарушением норм международного права. "Их результаты не будут означать ничего, кроме состава преступления организаторов и исполнителей", - подчеркнула она.

Фейковые выборы оккупантов

Некоторое время назад российские оккупанты анонсировали на сентябрь так называемые выборы на временно оккупированной территории. Проукраинские активисты уже призвали местное население всячески игнорировать и не участвовать в фейковых выборах.

16 июня политолог Владимир Фесенко пояснил, что россияне пытаются повторить "крымскую технологию", анонсировав проведение так называемых "выборов" на 10 сентября 2023 года. Он отметил, что Кремлю надо показать вид "интеграции" земель, которые они якобы "присоединили" юридически.

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