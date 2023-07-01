По предварительным данным, только за двое суток потери от такого "подхода" превысили 50 человек.

По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу с 25 июня началась физическая ликвидация "вагнеровцев" на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины, из них создают отдельные штурмовые отряды "смертников" и отправляют отражать утраченные россиянами позиции. Даже если штурмы были удачными, эти позиции "накрывают" из артиллерии российской армии. По предварительным данным, только за двое суток потери от такого "подхода" превысили 50 человек.

"Зачистка внутренней поддержки "Вагнера" сопровождается намерениями Кремля взять под контроль "империю Пригожина" в Африке и на Ближнем Востоке. Конечно, Россия не может отказаться от такого рычага влияния в Африке, как ЧВК "Вагнер". Поэтому, единственным выходом для Кремля становится ребрендинг компании с назначением новых руководителей. Представители российского МИДа уже предупредили лидеров африканских стран, что ЧВК "Вагнер" продолжит свою деятельность, но под новым руководством", - сказано в сообщении.

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Там информируют, что один из заместителей министра иностранных дел РФ лично сообщил президенту Сирии Башару Асаду, что подразделения ЧВК больше не будут действовать самостоятельно.

"Российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК "Вагнер" в Эс-Сувейде, что на юге Сирии, и трех высокопоставленных командиров ЧВК на авиабазе Хмеймим. Потеряет ли главарь ЧВК "Вагнер" окончательный контроль над своей армией боевиков, или борьба за власть лишь перейдет на новый уровень, пока неизвестно. Однако режим Кремля получил сильнейший удар в спину, который стал первым практическим этапом демонтажа путинской системы", - сообщили в ЦПД.

Ситуация с ЧВК "Вагнер" - детали

Российская ЧВК"Вагнер" больше не будет существовать в таком виде, как к мятежу. Режим Путина прекратит финансирование. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его убеждению, ЧВК Евгения Пригожина распадется.

Частная военная компания "Вагнер" все еще вербует по всей России боевиков для участия в войне против Украины. Происходит это, несмотря на недавнюю неудачную попытку мятежа Евгения Пригожина, которому принадлежит эта ЧВК.

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