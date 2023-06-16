Таким образом враг хочет "легитимизировать" оккупацию, заявил политолог.

Россияне пытаются повторить "крымскую технологию", анонсировав проведение так называемых "выборов" на временно оккупированной территории Украины 10 сентября 2023 года. Россиянам нужно продемонстрировать вид "интеграции" земель, которые они якобы "присоединили" юридически.

"Интеграция" идет через "выборы". Создаются уже якобы "легитимные" оккупационные "администрации". Все как в России – те же партии, те же структуры будут избирать "своих" якобы на "выборах", – объяснил политолог Владимир Фесенко в эфире "24 канала".

Он добавил, что даже сторонники российского вторжения в Украину, которые настроены против нашей страны, знают о том, какие "выборы" могут быть на оккупированной территории.

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"Единственный смысл – "легитимизация" оккупации. Но нас это не волнует. До сентября многое может измениться", – отметил Фесенко.

Политолог добавил, что главная задача украинских военных и общества – не дать российским захватчикам возможности закрепиться на оккупированных территориях. Задача Сил обороны заключается в освобождении всех оккупированных территорий, что бы там российские оккупанты ни проводили.

Что происходит на оккупированных территориях

Российские захватчики принудительно выселяют жителей оккупированных городов Голая Пристань и Олешки на Херсонщине из домов и заселяют туда свой офицерский состав. Кроме того, в этих домах оккупанты обустраивают огневые позиции.

Как сообщил мэр временно оккупированного города Пологи Запорожской области Юрий Коноваленко, там поубавилось россиян. Кроме того, захватчики оставили несколько блокпостов и начали переодеваться в гражданское.

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