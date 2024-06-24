Одна из самых больших проблем - нехватка людей и качественного планирования.

Проблема качественного планирования и строительства линий обороны сопровождает украинскую армию с начала полномасштабной войны. Отсутствие такой заблаговременной подготовки неоднократно заставляло Силы обороны отступать, в частности из Бахмута, Авдеевки и не только, рассказали военнослужащие в интервью УП.

Так, один из бойцов 61 механизированной бригады, который воевал в Авдеевке, рассказал, что уже к концу кровопролитных боев бригада заняла участок Ласточкино-Семеновка-Орловка, но надлежащих позиций там не было, только "одиночные окопчики глубиной до колена".

"Один из наших батальонов зашел на позиции в Ласточкино, а позиций как таковых не было. Когда 110-я держала Авдеевку, за Авдеевкой никто ничего не подготовил. Минирование было, мы вот тоже минировали, но фортификаций - нет, разве одиночные окопчики глубиной до колена. По моему мнению, это сыграло решающую роль в той ситуации. Потом мы две недели еще просто так просидели. Я приезжал говорил: "Давайте строить фортификации в интересах другого, следующего подразделения, у нас есть люди, есть техника". Но в нашей армии это так не работает, к сожалению", - поделился военный. Видео дня

В то же время один из бывших бойцов инженерного подразделения с позывным "Мазур" рассказал, что еще одна проблема - некачественное планирование. По его словам, перед строительством фортификаций даже может не быть инженерной разведки, а руководство дает приказы строить позиции в низине.

"Мне говорят: "Вот точка на карте - ты как командир езжай и строй". Все. Я еду туда, смотрю - ага, там нереально что-то сделать, это в низине. Если туда будет наступать противник, его просто не будет видно. А мне отвечают: "Делай!" Логики в этом нет. А потом будет вопрос: "А чего оттуда отступили?" Очень редко было такое, что командир на свой страх и риск позволял мне делать, как действительно надо", - делится Мазур.

Для того, чтобы улучшить и одновременно облегчить этап возведения фортификаций, военные утверждают, что нужно иметь адекватное командование различных уровней, а также актуальные доктрины и установки по строительству фортификаций, а не следовать старым образцам. По словам защитников, сейчас современная война, на которой применяют множество новой военной техники.

"Сейчас процесс создания этих установок, как по мне, происходит недостаточно интенсивно. Вот самая актуальная установка - за 2022 год, это та же самая, что за 2016 и та что опирается на 1986 год. Там ничего нет о дронной защите. Или вот как сейчас минировать перед передним краем? Раньше было так: минируем ночью, потому что у врага нет или мало тепловизоров. А как это сейчас делать, когда тепловизоры есть? На уровне бригад люди делятся опытом, обсуждают, как это делать, но не более", - рассказал один из бывших командиров саперно-инженерного взвода, работавший на Харьковщине.

Кроме того, военные рассказали, что среди ключевых проблем при строительстве фортификаций - нехватка древесины, строительной техники, инструментов (лопаты, бензопилы, сетки), нехватка людей и нехватка РЭБов, ведь вражеские дроны работают постоянно.

Строительство фортификаций в Украине - что известно

Как писал УНИАН, недавно депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич объяснил, почему фортификации на Харьковщине не остановили россиян. Он отверг ошибку Генштаба и отметил, что он не может выезжать на каждое фортификационное сооружение.

Нардеп обратил внимание, что есть карта обороны, прогнозы, где может быть условное наступление противника. И исходя из этого строят линии обороны. Но враг может уйти в другом месте.

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