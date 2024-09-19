Из-за циничного удара врага пожилые люди вынуждены лежать прямо на земле.

В четверг, 19 сентября 2024 года, российские террористы ударили по Гериатрическому пансионату в Сумах. В результате атаки оккупантов погиб по меньшей мере один человек, 12 – пострадали.

Как сообщили в Сумской военной администрации, сейчас происходит эвакуация людей в другие заведения. Задействованы все службы. В здание заведения попал российский снаряд. Там проживал 221 пожилой человек, рассказал "Суспільному" начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии их госпитализировали. Сейчас происходит эвакуация пожилых людей в другие заведения", – сказал Владимир Артюх.

Впоследствии стало известно, что один человек умер в больнице.

Работники заведения сообщили, что основной удар пришелся на верхние этажи пансионата. По их данным, на 5 этаже находились 24 подопечных.

На кадрах, снятых во дворе возле пансионата, видно, что десятки пожилых людей оказались на улице. Из-за циничного удара врага они вынуждены лежать прямо на земле.

Между тем в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в результате российского удара погиб 1 человек, еще 12 получили ранения.

"Из здания эвакуировали 147 человек. Людей под завалами нет. Частично разрушен технический и 5-й этажи", – говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине

В ночь на 19 сентября радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 46-ти средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области.

Кроме того, враг бил по Украине одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также 42-мя ударными БПЛА типа Shahed.

Этой ночью средства противовоздушной обороны работали в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях Украины.

Кроме того, вечером 18 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по Сумах. В результате очередной террористической атаки в городе обесточены все объекты водоканала, наблюдаются перебои со светом.

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