Любое будущее мирное соглашение должно быть подкреплено мощной военной поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности для обеспечения прочного мира.

Чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины, тем быстрее может завершиться развязанная Россией война. И парадокс в том, что вероятность ее завершения напрямую зависит от объемов поставленного Киеву оружия.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей прощальной речи перед отставкой с этого поста. Он отметил, что диалог работает только тогда, когда подкреплен сильной обороной. И это четко демонстрируется в Украине.

Генсек Альянса подчеркнул, что самый быстрый способ завершения войны в Украине – проиграть ее. Но тогда мы получим не мир, а оккупацию. В свою очередь, диктатор Владимир Путин верит, что достигнет своей цели в войне и "переждет" Запад. Именно поэтому он продолжает вести жестокую захватническую войну против Украины.

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"Я не верю, что мы можем изменить мнение Путина. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты. Предоставив Украине больше оружия, мы можем заставить Путина понять, что он не сможет получить желаемое силой... Парадокс заключается в том, что чем больше оружия для Украины мы сможем поставить, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну", – продолжил Столтенберг.

По его словам, чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины со стороны НАТО, тем быстрее может завершиться война. Кроме того, он отметил, что любое будущее мирное соглашение должно быть подкреплено мощной военной поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности для обеспечения прочного мира.

"Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе. А без членства в НАТО не будет прочной безопасности для Украины. Двери НАТО открыты. Украина присоединится (к НАТО, – ред.)", – резюмировал он.

Путь Украины в НАТО: вы могли это пропустить

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы до конца года нашу страну пригласили в НАТО. Как пишет Le Monde, это является одним из ключевых пунктов "плана победы" Зеленского, который он должен представить в Вашингтоне действующему президенту Джо Байдену, двум кандидатам на этот пост – Дональду Трампу и Камале Харрис – и американскому Конгрессу.

Тем временем министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что членство Украины в НАТО создаст "дополнительные конфликты". При этом он добавил, что в Братиславе "уважают" право Киева идти туда, куда он хочет.

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