В городе есть очень много "слепых зон", которые надо учитывать.

Военный Богдан Попельнуха, который в 27-летнем возрасте командует 4-м батальоном 101-й бригады, рассказал, что оборона в городе во многом зависит от инженерной подготовки и Украине критически необходимо усиливать систему противовоздушной обороны.

В интервью "Украинской правде" он отметил, что его основной приоритет как командира - жизнь своего личного состава: никогда не оставлять подчиненных на поле битвы, всегда держаться вместе.

"Еще один принцип - чтобы пехота на переднем краю всегда владела ситуацией. Это обязательно. Нет никакой пользы от пехотинца, которого отправили на "ноль" без объяснения, где противник и что вообще там происходит", - акцентирует он.

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Военный отмечает, что для повышения эффективности боевых действий Украине критически необходимо усиливать систему противовоздушной обороны и развивать собственное производство дронов.

"Однозначно, нам надо больше противовоздушной обороны - желательно, в промышленных масштабах и с производством на нашей территории. Также наращивать наземные и воздушные дроны, ведь человеческая жизнь бесценна, а дрон - это жестянка", - отмечает командир.

Военный имеет значительный опыт боев в городской местности, особенно в регионах Донецкой и Луганской областей. Он подчеркивает, что оборона в городе во многом зависит от инженерной подготовки и минирования, которое сейчас часто осуществляется с помощью наземных и воздушных дронов:

"В городе есть очень много "слепых зон", которые надо учитывать. Каждая позиция должна быть расположена так, чтобы противник в идеале не смог к ней подойти и начать штурм. И, конечно же, большую роль играет минирование и инженерные мероприятия. Пожалуй, основная составляющая обороны в городе - это инженерная подготовка".

Рассказывая о своих впечатлениях от Донбасса, военный вспоминает особенности местного рельефа и отношение местных жителей, которые имеют разные настроения и отношение к РФ.

"На эти регионы можно смотреть по-разному: есть люди, которые нас поддерживают, приветствуют, благодарят. Есть те, кто ждут "асвабадителей", "русский мир". Первых, думаю, большинство. Еще Донецкая и Луганская области - очень интересные с точки зрения местности, здесь много холмов", - делится Попельнуха.

Ситуация на фронте - новости

Попельнуха рассказывал, что сейчас украинские Силы обороны контролируют центральную часть Торецка, однако обстановка там меняется каждый час, поскольку россияне не прекращают "мясных штурмов".

Также бывший представитель Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев сообщал, что ситуация возле Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области угрожающая, россияне хотят полуокружить населенный пункт, и сейчас уже 2 из 3 дорог в город враг взял под свой контроль.

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