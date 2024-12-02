В частности, планируется организованный отвод украинских войск из города.

Продолжать удерживать город Курахово в условиях, когда его полуокружили российские захватчики, не очень разумно. Об этом сказал майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "24 Канала".

У него спросили, следует ли ожидать замедления продвижения врага на Кураховском направлении после решения Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о переброске резервов и решения США предоставить Украине противопехотные мины.

"Хотелось бы ожидать. Дело в том, что это оружие, которое мы должны получить, особенно противопехотные мины, точно пехоту должны как минимум приостановить. Но россияне планируют на начало декабря - есть анонсы на 5 и на 6 декабря - наступательные действия вообще на других участках фронта, на южном фронте - на Запорожском, на Херсонском направлении", - подчеркнул Гетьман.

Видео дня

По его словам, россияне не собираются приостанавливаться, и в частности, в бюджете РФ увеличены расходы на войну, а это свидетельствует, что они готовятся к дальнейшей эскалации.

"На Кураховское направление, видимо, привлечена Третья штурмовая - это бригада, которая, в том числе, помогает делать организованный отвод войск на заранее, надеемся, уже подготовленные позиции для обороны, когда ситуация находиться в городе становится крайне опасной. Потому что можно оказаться не в полуокруженном состоянии, а в полностью окруженном состоянии", - сказал Гетьман.

Он подчеркнул, что планирование организованного отвода войск - это наиболее сложная тактическая операция, особенно - как это сделать без потерь.

"Если туда добавляются резервы, то не факт, чтобы мы удержали этот город. Потому что, честно говоря, военного личного смысла держать оборону в полуокруженном городе - это не очень разумно. Поэтому, скорее всего, там идет подготовка к организованному отводу войск", - подчеркнул Гетман.

Он обращает внимание на слова специалистов из стран НАТО, что выход из Курахово не повлияет существенно в целом на российско-украинскую войну. Эксперт считает, что неприятно оставлять любой украинский небольшой населенный пункт, но не стоит ожидать, что это даст возможность россиянам дальше быстро продвигаться.

Гетьман добавляет, что после выхода из Курахово Силы обороны будут держать позиции так же как возле Покровска, где уже несколько месяцев не дают врагу подойти ближе.

Ситуация в Курахово

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский решил усилить подразделения Сил обороны на самых горячих направлениях Донетчины. В частности, приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.

После того, как россияне захватят Курахово, они могут сосредоточить все свои силы и резервы для оккупации Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра, считает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Вас также могут заинтересовать новости: