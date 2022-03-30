Погибли все члены высшего руководства подразделения.

Вооруженные силы Украины устранили все командование 331-го гвардейского воздушно-десантного полка РФ. Именно это подразделение ответственно за коварный удар по ВСУ в Иловайске.

Информацией о достижении украинских воинов поделился экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев на своей странице на Facebook.

В результате боевых столкновений на территории Украины погиб полковник Сергей Сухарев, который командовал 331-м полком. Начальник штаба, подполковник, с офицерами штаба и командирами рот и батальонов тоже были уничтожены. Обстоятельства их устранения Пономарев на раскрыл.

Зато экс-депутат напомнил, что в 2014 году именно 331-й полк нанес вероломный удар в спину украинским войскам, которые выходили из Иловайска через "зеленый коридор". Атакой руководил лично Сухарев, о чем сообщили полковник ВСУ Анатолий Штефан и блогер Роман Туровец.

Тогда он возглавлял только одну батальонною тактическую группу. А во время полномасштабного вторжения в Украину Сухарев уже командовал полком и не смог пережить одну из встреч с ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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