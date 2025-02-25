По словам офицера, те, кто пришел на службу позже, выполняют приказы, но менее инициативны.

О кадровой ситуации в своем подразделении, боевой ротации и отпусках военных, которые очень устали, командир минометной батареи 130-го отдельного батальона 241-й бригады ТрО, капитан Владислав Пинчук рассказал в интервью "Армия TV".

По словам Пинчука, в его подразделении штатный состав остается почти полностью укомплектованным. В течение последних полгода у него было лишь одно-два вакантных места, и серьезного дефицита личного состава не наблюдалось. Однако главной проблемой остается истощение личного состава. Многие военные воюют уже два-три года без длительного отдыха.

"Это не 18-летние ребята, которых можно отправить на марафон. Это очень уставшие люди, и когда, например, мы стоим на второй линии, важно дать им возможность отдохнуть", - объясняет капитан.

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Он также отмечает, что минометные подразделения несут меньшие потери, чем пехотные, что позволяет сохранять кадры.

По его словам, новые военные поступают в подразделение различными путями: через учебные центры, по собственному желанию или по рекомендации. Также происходит определенная внутренняя ротация между подразделениями. Например, в пределах батальона бойцы могут переводиться в другие части из-за усталости или желания служить вместе с близкими.

В последнее время в батальон перевели значительное количество военных из сил логистики - около 100 человек. Он лично отобрал трех человек, которые успешно адаптировались и остались служить.

Командир минометной батареи также рассказал о различиях между военными, которые пришли в 2022 году, и теми, кто мобилизовался в 2024-2025 годах. По его словам, первая волна добровольцев состояла из инициативных и самодостаточных людей, которые имели жизненный опыт, профессии даже собственный бизнес и были готовы предлагать решения. Пинчук рассказал:

"Люди, которые пришли в начале, это такой костяк добровольцев. Это люди с большой инициативой в начале. Это люди, с которыми тогда я был одинаковой компетенции. Мы вместе в тот момент садились, разбирали какие-то задачи".

По его словам, те, кто пришел позже, выполняют приказы, но менее инициативны.

"Сейчас, спустя три года войны, даже те, кто был в первой волне, устали, и уже никто не стремится проявлять инициативу. Все просто делают свою работу", - отмечает капитан.

Он считает, что надо пытаться нивелировать эффект усталости, и привел пример. К нему пришел молодой парень, который был "супер заряжен" на службу и во всем проявлял инициативу.

"Я к нему подошел, и говорю: "Друг, немножечко спокойнее. Ты мне нужен в долгую. Если ты сейчас за месяц здесь "выхаркаешь легкие", и скажешь, мол, я устал" - мне это не нужно", - сказал Пинчук.

Он пояснил, что надо понимать: ресурс людей ограничен. Чтобы избежать выгорания, командир пытается обеспечить военным отдых. Он объясняет, что перегрузка бойцов приводит к психологическому и физическому истощению. Например, когда они находятся на второй линии, он старается дать возможность поехать в ближайший город, чтобы встретиться с семьей и восстановить силы.

По его словам, случается, что человека просто необходимо отправить на отдых. Например, в подразделении есть механик-водитель, который вообще перестал спать. Командир акцентирует:

"Понимаю, что человек просто не спит... Какая-то маниакальная фаза: человек днем работает, ночью крутит машину, днем работает... Постоянно в каком-то движении, говорит, что не хочет спать. Я отправил его на 10 дней в отпуск - сказал, чтобы в это время вообще не видел его я не видел его возле машины. Просто видел, что у человека начинаются заскоки".

Пинчук также отмечает, что в его батальоне проблем с отпусками нет и он удивляется, когда слышит истории о бойцах, которые два-три года не были в отпуске.

"Вижу, что человек истощен - отправляю его хотя бы на несколько дней к жене. Это лучшее, что можно предложить бойцу", - рассказывает он.

Однако при этом важно не допустить полного расслабления, ведь военные могут потерять боевую дисциплину.

Отпуска выдаются по возможности, в зависимости от ситуации и наличия замены на ключевых должностях.

"Нельзя отправить главного сержанта во время активных боевых действий, но, например, наводчика миномета можно легко заменить", - объясняет он.

Таким образом, в подразделении пытаются находить баланс между боевыми задачами и отдыхом, чтобы сохранять мотивацию и боеспособность личного состава.

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