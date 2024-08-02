Ситуация на фронте такова, что ротации подразделений проводить крайне сложно.

В условиях российского наступления на фронте крайне трудно говорить о выводе украинских подразделений на отдых. Об этом в интервью "Главкому" заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" бригадный генерал Андрей Гнатов.

"Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. При таких условиях говорить, что гарантированно состоятся ротации и в каких масштабах они будут, - преждевременно. Но, как только появляется возможность, мы стараемся это делать", - заявил он.

По словам генерала, он отслеживает то, как подчиненные бригады реализуют права военнослужащих на отпуск. Гнатов отмечает, что "немалый процент" военнослужащих пользуется правом на отпуск.

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"Им гарантированно предоставляется право на отдых по реабилитации после ранения или после получения травм, а также по семейным обстоятельствам. Командиры подразделений стараются, чтобы около 10%, иногда 15% военнослужащих одновременно были в отпусках. Конечно, все стремятся воспользоваться правом на отпуск в летний период, но объективно это невозможно.

Пополнение в ВСУ

Как писал УНИАН, с принятием нового мобилизационного закона темпы пополнения ВСУ выросли. Украинские власти не раскрывают данных о количестве новых мобилизованных, но по данным источников издания The New York Times, с мая ежемесячно мобилизовалось до 30 тысяч человек. Это вдвое-втрое больше, чем в течение последних зимних месяцев.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что основная масса новобранцев еще не успела добраться до фронта, поскольку проходит обучение на полигонах. Он отметил, что Россия бросает своих людей в бой после 7 дней обучения, тогда как в Украине минимальный срок подготовки новобранца - 2 месяца.

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