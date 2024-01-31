ВСУ сдержали 52 атаки России, часть из них была возле Синьковки / фото УНИАН

Оккупанты сегодня атаковали на нескольких направлениях, произошло 52 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. 

Также на Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак неподалеку Тернов, Ямполовки и Торского Донецкой области. Там Россия также пыталась прорвать оборону ВСУ. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. 

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По данным Генштаба, на Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак возле Синьковки Харьковской области. 

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где те 6 раз пытались улучшить тактическое положение. 

На Бахмутском направлении Силами обороны отбито 4 атаки вблизи Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Работиного Запорожской области.

В Генштабе отмечают, что враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки там было попытки штурма позиций защитников Украины, все они не имели успеха.

Последние новости с фронта - авиация показала новый класс в небе

Сегодня Украина поймала в небе управляемую ракету РФ типа Х-59 и налетела авиацией на 14 районов с российскими войсками.

По данным Генштаба Вооруженных сил, наши пилоты также уничтожили один зенитно-ракетный комплекс России. 

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам и 4 средствам противовоздушной обороны противника.

Войска оккупантов также использовали авиацию, применили ракеты. В течение суток враг 59 раз обстрелял позиции ВСУ и мирные территории из РСЗО. Генштаб отметил, что есть раненые среди гражданского населения. 

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