Оккупанты сегодня атаковали на нескольких направлениях, произошло 52 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
Также на Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак неподалеку Тернов, Ямполовки и Торского Донецкой области. Там Россия также пыталась прорвать оборону ВСУ. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области.
По данным Генштаба, на Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак возле Синьковки Харьковской области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где те 6 раз пытались улучшить тактическое положение.
На Бахмутском направлении Силами обороны отбито 4 атаки вблизи Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Работиного Запорожской области.
В Генштабе отмечают, что враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки там было попытки штурма позиций защитников Украины, все они не имели успеха.
Последние новости с фронта - авиация показала новый класс в небе
Сегодня Украина поймала в небе управляемую ракету РФ типа Х-59 и налетела авиацией на 14 районов с российскими войсками.
По данным Генштаба Вооруженных сил, наши пилоты также уничтожили один зенитно-ракетный комплекс России.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам и 4 средствам противовоздушной обороны противника.
Войска оккупантов также использовали авиацию, применили ракеты. В течение суток враг 59 раз обстрелял позиции ВСУ и мирные территории из РСЗО. Генштаб отметил, что есть раненые среди гражданского населения.