В течение суток произошло 52 боевых столкновения.

Оккупанты сегодня атаковали на нескольких направлениях, произошло 52 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Также на Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак неподалеку Тернов, Ямполовки и Торского Донецкой области. Там Россия также пыталась прорвать оборону ВСУ. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области.

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По данным Генштаба, на Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак возле Синьковки Харьковской области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где те 6 раз пытались улучшить тактическое положение.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбито 4 атаки вблизи Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Работиного Запорожской области.

В Генштабе отмечают, что враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки там было попытки штурма позиций защитников Украины, все они не имели успеха.

Последние новости с фронта - авиация показала новый класс в небе

Сегодня Украина поймала в небе управляемую ракету РФ типа Х-59 и налетела авиацией на 14 районов с российскими войсками.

По данным Генштаба Вооруженных сил, наши пилоты также уничтожили один зенитно-ракетный комплекс России.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам и 4 средствам противовоздушной обороны противника.

Войска оккупантов также использовали авиацию, применили ракеты. В течение суток враг 59 раз обстрелял позиции ВСУ и мирные территории из РСЗО. Генштаб отметил, что есть раненые среди гражданского населения.

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