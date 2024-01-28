Русские строили укрепления даже под плотным огнем, и эта тактика сработала.

Россия подготовилась к украинскому контрнаступления в 2023 году. Зато Украина не учла несколько важных факторов.

Об этом в интервью УП заявил бывший командир 4 роты 47-й механизированной бригады Николай Мельник. Первичной задачей его подразделения было обойти Работино и Новопрокоповку Запорожской области с восточного фланга, прорвавшись в глубину оборонительных порядков противника на 12-14 километров.

По его словам, каждая задача является реалистичной. Вопрос в том, как она будет реализовываться. Впрочем, не было учтено несколько факторов.

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"С самого начала американцы (а, возможно, и наши) не учитывали фактор авиации. То есть во время всех учений авиации не было. Вторая история - это то, что еще на учениях в Германии стало понятно: если не разделить пехоту и бронегруппы, это приведет к большим потерям. И, я вам скажу, что когда надо было добивать штурмом работу, все равно мы к этой тактике пришли", - отметил он.

Мельник добавил, что бой показал уровень подготовки и командиров, и личного состава. Однако офицер подчеркнул, что обучение за рубежом были результативными - "если ты хотел учиться, ты учился".

"Поэтому у меня остались лучшие воспоминания об этом. К тому же у меня была возможность сравнить это с ротно-тактическими учениями на Ровенском полигоне. Это - земля и небо! Американцы реально учат, а у нас, мне кажется, задача просто задолбать солдата, чтобы он поскорее захотел пойти воевать, чтобы просто еще раз не пережить Ровенский полигон", - признался военный.

Подразделение Мельника было готово к боевым действиям эмоционально. Командир не скрывал сложности задачи, поэтому заранее назначил ответственных за командование ротой, если он во время боя выпадет.

"Считаю, что моя рота выполнила поставленные перед ней задачи не до конца. Но до конца их невозможно было выполнить, потому что если бы мы продолжали наступление в тот день, мы бы еще больше оторвались от флангов, и нам бы была хана", - прокомментировал он.

Зато россияне тоже готовились, укрепляя свою оборону на оккупированных украинских территориях. Враг провел анализ и предусмотрел действия ВСУ.

"Россияне очень правильно рассчитали направление удара, очень грамотно построили оборонительные сооружения. Более того, уже когда была в мае предварительная артподготовка перед наступлением, они продолжали под огнем элементарно делать бетонные капониры. Мы не просчитали того, что россияне подготовились ко всему. Они даже камеры поставили по направлению наступления и элементарно видели движение отдельных подразделений", - отметил Мельник.

Война в Украине - ВСУ меняют тактику

Как писал УНИАН, Белый дом хочет, чтобы Украина изменила стратегию борьбы - перешла от нападения к обороне. Как пишут западные СМИ, Зеленский понимает, что в этом есть смысл, хотя ему не нравится слышать это или обсуждать публично.

Многие эксперты разделяют мнение, что Украине надо продержаться 2024 год, ведь время в целом играет в ее пользу. Они отмечают, что Запад постоянно наращивает производство оружия, поэтому в конечном итоге Украина будет иметь более мощную поддержку в будущем.

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