Ранее украинские бойцы уже пытались форсировать Днепр в этом районе, отметил Попович.

Российские оккупанты ожидают, что Силы обороны Украины могут попытаться форсировать реку Днепр в районе Кинбурнской Косы, чтобы закрепиться на правом берегу. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Несколько раз такие факты с нашей стороны были. К большому сожалению, они не получили желаемого для нас развития. Враг ожидает, что могут быть и последовательные действия с нашей стороны в этом смысле. В общем, когда мы говорим о юге - это Херсонщина, Николаевщина - там сейчас ситуация не настолько динамична, как на юге Донецкой области. Поэтому в большей степени там сейчас затишье", - сказал Попович.

Кинбурнская Коса: что надо знать

Ранее о накоплении сил РФ в этом регионе сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. В частности он отметил, что враг стягивает туда оборонительное вооружение и возводит дополнительные фортификации.

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Ранее военный эксперт Роман Свитан сообщал, что украинские защитники действительно могут попытаться высадиться в этом районе. Ведь в одном из пакетов помощи Киеву от Запада содержал боевые катера. По его словам, Украина в последнее время уже получила около 200 таких катеров.

По словам представителя украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, Украине надо освободить Кинбурнскую Косу для того, чтобы смог заработать порт в Николаеве. В то же время он добавил, что враг цепляется за эту территорию "когтями и зубами".

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