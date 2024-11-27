Среди потерь в технике, в частности 14 танков и 24 артсистемы.

Еще 1,5 тысячи российских оккупантов пополнили перечень "потерь" вражеской армии на войне против Украины.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 735 тыс. 410 (+1 тыс. 580 за сутки) человек.

Среди потерь в технике врага, в частности 9 тыс. 449 (+14) единиц танков, 19 тыс. 304 (+48) боевые бронированные машины, 20 тыс. 830 (+24) артиллерийских систем и 1 тыс. 255 (+1) реактивных систем залпового огня.

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Также в этом перечне 1 тыс. 5 (+1) единиц средств противовоздушной обороны РФ, 369 самолетов, 329 вертолетов, 19 тыс. 616 (+64) беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 765 крылатых ракет.

Кроме того, речь идет о 28 кораблях/катерах, подводной лодке, 30 тыс. 126 (+84) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 тыс. 687 (+4) единиц спецтехники. Данные уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в городе Часов Яр (Донецкая область) пробуют различные тактики для того, чтобы пересечь канал Северский Донец, количество штурмов увеличивается.

В последнее время на фронте к основным горячим направлениям добавилась Большая Новоселка - важный опорный пункт обороны и логистический хаб линии обороны ВСУ.

Военный 109 батальона ВСУ, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов прогнозирует тяжелые времена для Покровска.

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