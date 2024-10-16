По его словам, большинство николаевцев пошли на войну добровольцами еще в начале.

Если у нас будет утвержден четкий план победы, понимание, что Украина имеет возможность побороть врага в определенные конкретные сроки, то это должно увеличить число желающих идти защищать страну, убежден председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Об этом он сказал в эфире День.LIVE, говоря о ситуации с мобилизацией в области.

"Мне ставят задачи по мобилизации, которые должен выполнять. Люблю я это или не люблю. Блокпосты мы уменьшаем. Количество отработок увеличиваем по области. И вопрос не в количестве, а в качестве. Потому что сейчас, если мы выполняем задачи, очень много подразделений ВСУ не принимают бойцов. Потому что у них (мобилизованных - УНИАН) слабая мотивация. Поэтому мы стараемся работать в основном через рекрутинговые центры, через единый центр мобилизации. Подбирать людей, которые хотят и могут", - отметил Ким.

По его словам, большинство николаевцев пошли на войну добровольцами еще в начале. Сейчас приходится работать преимущественно с теми, кто не хочет идти на фронт, но это надо делать.

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"Сегодня Президент представил план победы. Я думаю, если у нас будет четкий план победы утвержден, мы будем понимать, что у нас есть возможность в какие-то конкретные сроки победить, то людей значительно прибавится. Потому что просто это усталость людей и российские ИПСО помогают принимать неправильные решения", - отметил Ким.

План победы Зеленского - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Владимир Зеленский презентовал в парламенте Украины план победы Украины. Он включает 5 пунктов, три из которых имеют секретные приложения. Первым пунктом определено немедленное приглашение Украины в НАТО. В Плане говорится о продолжении операций ВСУ на территории РФ, также предлагается разместить в Украине "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", который должен быть достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России.

Завтра Зеленский планирует представить план победы Украины на саммите Евросоюза.

По словам украинского главы государства, если начать двигаться конкретно с этим планом победы прямо сейчас, то, возможно, удастся завершить войну не позднее, чем в следующем году.

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил сегодня, что есть высокая вероятность скорого окончания войны в Украине, и намекнул на возможные новости по этому вопросу уже завтра.

Как известно, ранее Зеленский представил план политикуму США, а также ряду лидеров стран Западной Европы. Издание Associated Press информировало, что Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на принятие положений плана победы Украины.

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