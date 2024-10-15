Саммит должен состояться 17-18 октября 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите Евросоюза 17-18 октября 2024 года, где должен представить план победы. Об этом сообщил на пресс-конференции глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

"Мы начали сегодня наш Совет ЕС с общения с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал нас о ситуации на поле боя, и прокомментировал элементы плана победы, который президент Зеленский представит во время следующего Европейского Совета", – заявил чиновник.

Боррель отметил, что во время обсуждения на заседании коснулись и темы продвижения и дополнения украинской формулы мира. Он отметил, что Украину необходимо усиливать политическим и военным путем, чтобы заставить российского правителя Владимира Путина к началу переговоров, в то же время перспективу диалога назвал "очень отдаленной":

Видео дня

"Мы считаем, что мир нельзя путать с капитуляцией", – акцентировал европейский чиновник.

План победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Верховной Радой 16 октября. Как отметил народный депутат Украины Сергей Лещенко, сейчас есть только один повод для публичного выступления – представление плана победы.

Официально все пункты плана победы Украины не раскрываются, однако известно, что одним из них является приглашение Украины в НАТО. Этот шаг должен усилить Украину сейчас перед возможными будущими переговорами о прекращении войны, считает президент.

Вас также могут заинтересовать новости: