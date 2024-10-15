С 1 октября правительство разрешило военным частям напрямую мобилизовать добровольцев. И даже на Правительственном портале, сайте МОУ новость об этом с заголовком "без ТЦК". Но практически это постановление, скорее, подтверждает механизмы, которые уже работали или работают, чем вносит кардинальные изменения в мобилизационный процесс.

В первые месяцы большой войны была отдельная директива, которая позволила военным частям мобилизовать к себе добровольцев. Сейчас, как пример, можно привести рекрутинговые центры 3-й штурмовой, "Drone Force" и другие. Впрочем, законами и постановлениями Украины прямо не предусматривалось, что представители воинской части сами находят специалистов. Сейчас появились соответствующие нормы.

Но, несмотря на то, что в процесс мобилизации начали привлекать еще и воинскую часть, схема мобилизации почти не изменилась.

Расскажу как это происходит.

Первый шаг - вы находите часть, к которой хотите присоединиться, проходите собеседование. Если оно успешное, получаете рекомендательное письмо и идете с ним в ТЦК, проходите ВЛК. Наконец, вас отправляют на подготовку, но не в выбранное подразделение, а в учебный центр. Независимо от звания, должности, опыта вы проходите БОВП (базовая военная подготовка).

В армии есть крылатая фраза: "Рано или поздно все будем в пехоте". Только после нескольких недель обучения вас отправляют уже на профессиональную подготовку. Раньше мобилизованных отправлял дальше учиться учебный центр, сейчас - воинская часть.

Вопрос применения гражданской профессии в армии для многих очень болезненный. Финансист с многолетним опытом и военной кафедрой может стать начальником продовольственной службы, потому что условной воинской части бухгалтер не нужен, а столовая должна работать. Если у этого финансиста не было военной кафедры, он может стать рядовым в пехоте или штурмовом подразделении.

Мобилизованные пополняют механизированные бригады, которые постоянно несут потери. Если вы человек, который не думал, куда и как приобщиться к ВСУ, не анализировал, к какой военной специальности лежит душа, то рано или поздно вас ждет общий моб-план. У бригад, воинских частей есть потребности. ТЦК их закрывает в первую очередь. И пока они их не закроют, не могут действовать по-другому с человеком, которого, условно, привели с улицы. Но, если вы уже имеете подразделение, готовое вас принять, и действуете в соответствии с "инструкциями" рекрутера, то гарантированно попадете в то подразделение и на ту специальность, которую вы планировали.

Не проблема найти в ВСУ должность и специальность, которая будет соответствовать вашим навыкам, найти то, чем хочешь заниматься.

Да, это не дело одного дня, но сделать это за несколько недель - вполне возможно. Должность найдется, если не по основной специальности, то близкой. Если военная часть заинтересована, вас будут сопровождать на всех этапах мобилизации.

За последний год у меня только положительный опыт мобилизации в наше подразделение через ТЦК по отношению. Мы настроены на то, что люди будут работать долго, поэтому у нас персональный подход к каждому. И есть лишь единичные случаи, когда люди к нам в итоге не попали. Один получил боевую травму, второй "потерялся" - во время прохождения БЗВП на него вышли другие рекрутеры: "Давай лучше к нам!", и он согласился. Здесь, скорее, случай с переманиванием специалистов. Но если в вашем деле есть документы от части, которая дала вам отношение, вы туда попадете.

Возвращаясь к Постановлению, которое начало действовать с 1 октября, замечу, что одна из его целей - разгрузить ТЦК и СП. В 2023 году конкретно в наше подразделение пришло вдвое меньше людей, чем за половину 2024-го. И понятно, что у ТЦК есть ограничения. Во-первых, в территориальном плане, во-вторых, в плане пропускной способности. Например, на всю Троещину действует только один Деснянский РТЦК и СП.

Армии не хватает людей, это очевидно.

Но за скандальными новостями о мобилизации становится незаметным факт, что украинцы массово продолжают идти добровольцами в ВСУ. За эти, почти три года, повзрослела молодежь, а у старшего поколения решаются проблемы, которые их держали в гражданской жизни. Самому старшему в нашем подразделении - 58 лет, самому молодому - 21.

Люди по тем или иным основаниям принимают решение присоединиться к армии. В ТЦК не снижается количество работы, ее частично будут дублировать воинские части с целью увеличения объема призыва.

Но, какие бы заголовки вы ни видели, "мобилизация без ТЦК" - это, скорее, дополнительный порядок и процедура, чем ликвидация функционала ТЦК. Потому что ТЦК, кроме функции мобилизации, имеют и ведут функцию учета. Перечень военнообязанных, которые относятся к их району, есть только в ТЦК, и используется для осуществления призыва в общем порядке.

Александр Матвиенко, заместитель командира подразделения "Очі" 120 ОРП