Словацкий премьер Роберт Фицо считает высокой вероятность скорого окончания войны в Украине, и намекнул на возможные новости по этому вопросу уже завтра, сообщает Teraz.sk.
"Вероятность окончания войны в Украине в краткосрочной перспективе высока", - сказал Фицо во время выступления в парламентском комитете. - "Я ожидаю завтра какого-то намека, потому что внезапно возникла тема приглашения Украины в НАТО".
В то же время он заявил, что не думает, что это приглашение будет "бесплатным".
Фицо повторил, что Словакия поддерживает территориальную целостность Украины иподчеркнул, что поддержит любой мирный план, направленный на разрешение конфликта в Украине, пишет издание.
В то же время, по его словам, необходимо забыть, что россияне покинут Крым и другие территории, например, Донецк или Луганск. По его словам, россияне отвоевывают все больше территорий, и он подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения.
План победы Украины - что известно
Сегодня президент Владимир Зеленский представил в Раде свой план победы. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Среди них, в частности, немедленное приглашение в НАТО, продолжение операций ВСУ в России. Также предлагается разместить в Украине "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", который должен быть достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России.
По мнению президента, если начать двигаться конкретно с этим планом победы прямо сейчас, то, может, удастся завершить войну не позднее, чем в следующем году. В то же время если сейчас международные партнеры не усилят существенно Украину на поле боя, то, по словам Зеленского, в следующем году Владимир Путин успеет усилить российскую армию настолько, что "дипломатия будет отброшена навсегда".