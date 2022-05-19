Враг применяет авиацию, артиллерию и минометы.

Основные усилия враг продолжает сосредотачивать на Донетчине и Луганщине, где проводит безуспешные наступления и контратаки.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.

"Основные усилия противник сосредотачивал на Донецком направлении, где применял авиацию, артиллерию и минометы. На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры с территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В то же время на Северском направлении противник продолжает оборудование дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей, а также ведет воздушную разведку беспилотниками для уточнения положения украинских подразделений, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения.

В эти сутки враг обстрелял из артиллерии и минометов пограничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

Кроме того, на Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения Сил обороны вглубь временно занятой территории, а в отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки для восстановления утраченных позиций.

"Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Терновая и Борщевая. Враг ведет усиленную воздушную разведку", - добавили в Генштабе.

Также на Славянском направлении противник осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушуваха и Богородичный, а на Донецком - в отдельных районах активизировал наступательные и штурмовые действия.

"В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка", - сказано в сводке.

Оккупанты проводили безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года - Розовка) Ясиноватского района и безрезультатно пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье.

На Авдеевском направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, однако понес потери и отступил, а на Кураховском - при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вел безуспешное наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка.

На Лиманском направлении враг наступательные действия не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.

Как сообщал УНИАН, за сутки на Донбассе украинские воины отбили 16 вражеских атак. Уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

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