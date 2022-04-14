Причина заключается в нежелании населения идти воевать.

Россия не может насобирать солдат в Северо-Кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основной причиной является нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00.

В связи с критической ситуацией, сложившейся с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил РФ планирует начать новую мобилизацию на национальном уровне. По замыслу, мобилизация, с целью ее сокрытия, будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

Напомним, по данным украинской разведки, РФ втягивает в войну с Украиной жителей ОРДЛО, которые не подлежат призыву. В первую очередь это касается сотрудников "стратегических предприятий", которым до сих пор гарантировали "бронь".

На захваченной части Донбасса работают несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт в поисках мужчин призывного возраста.

Россияне не хотят идти в армию

Россияне всеми способами избегают мобилизации. Они пишут рапорты, калечат себя и скрываются. А одно из опытных подразделений спецназовцев армии РФ в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя.

По данным командования ВСУ, более 80% солдат из отдельных подразделений армии РФ отказываются продолжать воевать. А командиры запрещают увольнять российских солдат, если у них закончился контракт.

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