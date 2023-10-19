Украина получает системы ПВО от Запада, но ей нужно больше тех, которые справятся с баллистическими "Кинжалами" и с "Искандерами", отметили в Воздушных силах.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отмечают, что украинские воины пока не могут сбивать вражескую баллистику на определенных направлениях из-за нехватки соответствующих средств.

Об этом в четверг, 19 октября, сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя, в частности, сегодняшнюю ночную атаку россиян по Украине с использованием как дронов, так и баллистических ракет.

По его словам, противник использовал новую тактику - было применено, между прочим, много баллистических ракет "Искандер-М", которые не удалось сбить нашим защитникам неба.

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"Что касается количества сбитых целей, то надо понимать, что баллистика - это баллистика, чтобы ее сбить нужны средства, которых у нас, к сожалению, мало. Нам нужны Patriot, которые справятся и с "Кинжалом", и с "Искандерами". Что и было продемонстрировано в Киевской области. Надо больше этих систем, которые могут защитить нас именно от баллистической угрозы сегодня", - подчеркнул Игнат.

По его словам, украинская система ПВО усиливается западными образцами, но чтобы закрыть все направления возможных атак врага, нужно время. Поэтому украинцам сейчас, особенно учитывая начало отопительного сезона, важно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы.

"ПВО у нас не так много есть, чтобы перекрыть все направления, которые потенциально враг может атаковать. Именно поэтому в очередной раз надо обращаться к нашим гражданам, чтобы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги... Если мы не можем сбивать баллистику на том или ином направлении, то лучше, в конце концов, идти в укрытие. Средства противовоздушной обороны в Украине становятся больше западного образца. Но уменьшаются возможности старого советского парка зенитно-ракетных войск. Поэтому партнеры должны предоставить нам больше этих систем - и Patriot, и IRIS-T, и все остальное. На это нужно время", - сказал Игнат.

Спикер добавил, что для Украины изготавливают и ракеты к системам, производства уже работают на большую мощность - в разы увеличила, в частности, Германия.

"Поэтому мы зависим от этих поставок. ПВО будет, но это не так быстро, к сожалению. И мы должны выдержать этот период, как это делаем уже в течение 1,5 года", - отметил Игнат.

Кроме этого, представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что от усиления патрулирования МиГ-31К над акваторией Черного моря угроза для Украины остается неизменной.

"Для Украины здесь особо ничего не меняется в плане атак. Если он будет атаковать "Кинжалом" с этого направления, ну, то с этого направления... Ничего не меняет для Украины. Поскольку оккупанты могут запускать эти ракеты с любого направления", - сказал Игнат.

По его словам, если россияне усиливают присутствие самолетов над Черным морем, а это речь идет о нейтральном воздушном пространстве - "то это, возможно, больше игра на Запад".

"Выход в Черное море имеют несколько стран НАТО. Они же намекнули в том выступлении, что тысячу километров летит "Кинжал", что он может быть носителем ядерного боезаряда. Это такая от Путина (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) страшилка для Запада", - сказал Игнат.

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Как сообщал УНИАН, эксперты и военные неоднократно уже предупреждали, что Россия накапливает ракеты для нанесения ударов по Украине в зимний период и имеет целью поразить как можно больше объектов инфраструктуры. Поскольку уже начало отопительного сезона, то есть предположение, что тревог станет больше.

В частности, сегодня ночью россияне били баллистикой и дронами, силами украинской ПВО ликвидированы четыре вражеские воздушные цели.

Так, с 20:00 18 октября по 5:00 19 октября 2023 года оккупанты выпустили пять баллистических ракет "Искандер-М", одну зенитную управляемую ракету С-300, одну управляемую авиационную ракету Х-59, одну крылатую ракету (тип уточняется) и девять ударных дронов.

В частности, как проинформировали военные, враг атаковал объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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