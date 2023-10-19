Ликвидированы четыре вражеские воздушные цели, поделились в Воздушных силах украинской армии.

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами, беспилотниками и управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. "С 20:00 18 октября по 5:00 19 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными БПЛА типа Shahed, управляемыми авиационными и зенитными ракетами", - говорится в сообщении.

Всего, как отмечается, во время вражеского удара по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения:

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пять баллистических ракет "Искандер-М";

одну зенитная управляемая ракета С-300;

одна управляемая авиационная ракета Х-59;

одну крылатая ракета (тип уточняется);

девять ударных БПЛА Shahed-136/131.

В частности, как проинформировали военные, враг атаковал объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены четыре воздушные цели - одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударные БПЛА Shahed-136/131.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Они поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.

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