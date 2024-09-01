По словам американского военного, Украина продолжит развивать собственную оборонную промышленность.

Украина делает очень хорошее дело, поражая российскую нефтегазовую инфраструктуру, чтобы уменьшить возможности РФ получать деньги за продажу нефти и газа Индии, Китаю и другим потребителям. Такое мнение высказал экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес в интервью Новини.LIVE.

По его словам, благодаря таким ударам россияне начнут чувствовать влияние того, что их электросеть, нефтегазовая инфраструктура подвергается повреждениям.

"Также Черное море. Вы знаете, что украинские военно-морские силы практически вытеснили россиян из западной части Черного моря. Российские военно-воздушные силы все еще неохотно летают над Украиной, потому что они не смогли достичь преимущества в воздухе", - отметил Ходжес.

Американский военный считает, что Украина продолжит развивать собственную оборонную промышленность, благодаря чему мир сможет увидеть украинское оружие, которое способно зайти дальше, чем любое другое вооружение, которое могут предоставить США.

"Украине придется решать это самостоятельно", - подчеркнул он.

Удары по российским нефтебазам - последние новости

Как писал УНИАН, Генштаб ВСУ подтвердил информацию о поражении еще одного стратегического объекта на территории РФ. Речь идет о нефтебазе "Атлас", находящейся в Ростовской области. Известно, что задачу выполнили подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Также ранее ВСУ поразили нефтебазу "Полевая", что в Курской области России. В Генштабе рассказали, что нефтебаза состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей вражеских вооруженных сил.

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