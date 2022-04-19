Спикер Государственного департамента Нед Прайс отметил, что удары по Львову и Киеву, а также события в Буче являются признаками террора.

Россия не только вторглась в Украину, но и "проводит кампанию террора" в этой стране.

Такое заявление сделал спикер Государственного департамента Нед Прайс, передает Голос Америки.

"Россия не только осуществила вторжение, не только развернула войну, она проводит кампанию по террору, кампанию жестокости, кампанию подлой агрессии против народа Украины. И поэтому, когда речь идет о том, что мы видели относительно ударов по Львову, или ударов по окрестностям Киева, или того, что мы видели в Мариуполе, Харькове или в Буче, это все четкие признаки, - сказал Прайс. - Это яркие свидетельства кампании жестокости, кампании по террору, которую россияне ведут против народа Украины".

Кроме этого, как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного Пентагона, за Мариуполь до сих пор идут бои. "По нашей оценке, борьба за Мариуполь до сих пор продолжается... город остается под угрозой авиаударов и бомбардировки с воздуха и артиллерии".

Хотя ранее в России заявляли о полном контроле над городом.

Как сообщал УНИАН, по данным Пентагона, в Украине находится 76 российских батальонно-тактических групп. Кроме них, на севере от Украины еще находятся около 22 БТГ, которые, вероятно, будут пополнены.

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