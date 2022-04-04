Офис генпрокурора получил более 7 тысяч обращений о военных преступлениях России

Офис генерального прокурора получил возможность фиксировать преступления со стороны российских войск в Киевской области. Самая сложная ситуация в плане человеческих жертв наблюдается в Бородянке.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире телемарафона.

"На самом деле по людям, самая плохая ситуация по жертвам — в Бородянке. Эта история… Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить. Но не нужно забывать и о других регионах, которые благодаря нашим ВСУ освобождены — Сумщина, Черниговская область… Мы видим те жертвы…" — сказала Венедиктова.

Ведомство, по словам генпрокурора, уже отрабатывает инциденты, произошедшие в Ирпене, Буче и Ворзеле. Прокуроры работают вместе с военнослужащими, военными юристами и Службой безопасности Украины.

По состоянию на 4 апреля Офис генпрокурора получил более 7 тысяч обращений о военных преступлениях России.

Зверства армии РФ в Буче

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ выгнали российских оккупантов.

Отступая, они минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

На улицах города обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийцы, палачи, насильники и мародеры, которые называют себя армией, заслуживают только смерти после того, что сделали.

Вместе с тем Москва отвергает причастность своих войск к военным преступлениям против мирных жителей захваченных РФ украинских городов.

Информацию о пытках, изнасилованиях и убийствах украинцев в Буче российское военное командование называет "провокацией". По мнению Кремля, указанные преступления совершили "неонацисты".

Мир осудил действия российской армии в Украине, европейские лидеры пообещали справедливое наказание для планировщиков и исполнителей.

Обнародованная информация о зверствах РФ в Украине побудила Евросоюз пересмотреть свое отношение к эмбарго на энергоресурсы из страны-агрессора. А польский президент Анджей Дуда призвал предоставить ВСУ больше оружия.

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