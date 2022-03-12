Простая логика: если "пушечное мясо" не может воевать, то и жить ему незачем.

Ранее сегодня УНИАН писал о пленном оккупанте, которого допросила СБУ. По его словам, РФ использует "расстрельные отряды". Это подразделения, которые идут за основными войсками и убивают тех, кто желает сбежать. Такая тактика активно применялась в СССР и хорошо иллюстрирует отношение командования к солдатам. Однако "расстрельные отряды" — не самая худшая часть армии РФ. Сегодня стало известно о том, что кадыровцы в российском войске способны попросту убить своих раненых соратников.

Недавно аналитики из Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности поделились следующими данными: "Кадыровцы расстреляли 12 раненых российских военнослужащих, сообщает украинская разведка. Это произошло во временно оккупированной Бородянке в Киевской области около 16:00 12 марта. Раненые, которых расстреляли, ждали эвакуации на лечение в Беларусь. Они принадлежали к воинской части 06705, которая дислоцируется в городе Борзя Забайкальского края".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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