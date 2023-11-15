Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что один из аэропортов Украины могут перезапустить для полетов.

Усиление противовоздушной обороны позволит открыть один из аэропортов Украины.

Об этом во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, однако он не уточнил, какой из аэропортов могут перезапустить в Украине для полетов.

"Мы работаем над этим с нашими партнерами. Это знак, что поворотные моменты в войне приближаются. И следующий год будет решающим в этом плане", — сказал Ермак.

Видео дня

По словам главы Офиса президента, усиление ПВО также станет гарантией восстановления Украины, поскольку стране необходим надежный зонт.

Аэропорты Украины

24 февраля 2022 года после вторжения России в Украины была остановлена работа всех аэропортов Украины.

Аэропорт "Борисполь" приостановил работу, пассажиров эвакуировали. Взлетно-посадочная полоса главного аэропорта Украины была заблокирована.

В августе 2023 года украинская авиакомпания Air Ocean Airlines предложила открыть полеты из аэропорта в Ужгороде, который находится вплотную к границе с НАТО. Однако в Закарпатской ОВА заявили, что до конца войны о возобновлении работы аэропорта "Ужгород" не может быть и речи.

Вас также могут заинтересовать новости: