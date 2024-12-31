Украинцы уничтожают российскую логистику, подкрепления и командование, поражая их ракетами с расстояния в десятки миль.

ВСУ недавно нанесли удар по оперативному штабу во Льгове в Курской области, который является ключевым узлом автомобильных и железных дорог для войск и поставок, поддерживающих российское контрнаступление в Курской области.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, украинские удары по Льгову помогают объяснить, почему 50-тысячная российская группировка вместе с северокорейскими подкреплениями до сих пор не смогли выбить 20 тысяч украинцев из Курской области, несмотря на неустанные атаки.

"Неудачи россиян в Курской области — это не только результат их собственной некомпетентности. Эти неудачи также являются следствием успешной кампании глубоких ударов украинских сил. Украинцы бьют по российским штурмовым группам минами, беспилотниками и артиллерией, пока россияне наступают на украинские позиции, — и они также нарушают российскую логистику, подкрепления и командование, поражая их ракетами с расстояния в десятки миль", - пишет Акс.

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В то же время риск для украинцев заключается в том, что их лучшие боеприпасы для глубоких ударов по-прежнему поступают из США, Великобритании и Франции. И хотя британская и французская помощь должна продолжаться, американская помощь находится под угрозой.

Удар по Льгову - что известно

Накануне СтратКом ВСУ сообщил об удачном ударе по пункту управления во Льгове. В России прокомментировали удар, заявив, что в результате атаки погибли четыре человека, еще пятеро - получили ранения.

В СтратКоме впоследствии сообщили, что погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих ВС РФ, большинство из которых - офицеры штаба

Льгов находится в 28 километрах от государственной границы Украины, следовательно туда достигает как ствольная, так и реактивная артиллерия. Как отмечают российские пропагандистские СМИ, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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