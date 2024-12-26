Здание, где размещался командный пункт, частично уничтожено.

В результате удара Вооруженных сил Украины по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ в городе Льгов Курской области погибли почти два десятка военнослужащих РФ, почти все - офицеры. Новые данные о российских потерях публикует СтратКом ВСУ.

"По уточненной информации, здание, где размещался командный пункт, частично уничтожено. В результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих ВС РФ, большинство из которых - офицеры штаба", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате удара по Льгову ликвидирован заместитель командира 810-й бригады морской пехоты РФ Паштов Салим Мухарбетович. Об этом сообщила его сестра в социальной сети "ВКонтакте".

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Удар по Льгову: что стоит знать

Накануне СтратКом ВСУ сообщил об удачном ударе по пункту управления во Льгове. В России прокомментировали удар, заявив, что в результате атаки погибли четыре человека, еще пятеро - получили ранения.

Льгов находится в 28 километрах от государственной границы Украины, следовательно туда достигает как ствольная, так и реактивная артиллерия. Как отмечают российские пропагандистские СМИ, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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