Ролик выложили в сеть 14 марта, и за два дня он уже собрал более 920 тысяч просмотров.

Блогер из Швейцарии Le Grand JD снял документальный фильм о войне на Донбассе, побывав на передовой и пообщавшись с бойцами ВСУ и местными жителями.

Короткометражка доступна на YouTube-канале блогера.

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Фильм под названием "Война в Украине" (La guerre en Ukraine) снят на французском языке. Ролик выложили в сеть 14 марта, и за два дня он уже собрал более 920 тысяч просмотров.

В картине рассказывается о событиях Революции Достоинства, об оккупации Россией Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

"С 2014 года идет война на Донбассе, на востоке Украины. Я действительно хотел показать вам, что происходит в этих областях", - объяснил блогер идею фильма.

Также блогер рассказывает о российской пропаганде, о сбитом в небе над Донбассом пассажирском Боинге МН17, показывает, как люди пересекают линию разграничения в Станице Луганской, посещает украинских бойцов на фронте.

На YouTube фильм Война в Украине набрал уже 130 тысяч лайков. В комментарии автора фильма благодарят и просят сделать субтитры к нему на украинском.

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Автор: Денис Прядко