По словам Евгения Дикого, Украине необходимо продержаться еще около года.

Россияне сейчас исчерпывают последние ресурсы, пытаясь захватить как можно больше украинских территорий, заявил в интервью "Новинарне" ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий.

"Чисто по ресурсам: что по человеческому, что по экономическому, что по военному железу - они на грани краха. Да, поскольку система огромная - они ее 2023 году разогнали на полную, то ясно, что этот крах произойдет не за месяц и не за два. Очень грубо - если мы продержим еще год - исход войны точно будет предсказан. Еще год - мы точно победим гарантированно", - пояснил Дикий.

В то же время он отметил, что на фоне этого в Украине возникает слабое место: "Мы можем не продержаться год, даже полгода. И "мы" - это конкретно украинский тыл. Армия показала, что она продержится и год и сколько надо. Слабым местом может оказаться тыл и россияне прекрасно это понимают, поэтому сейчас все усилия они бросают на это".

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По словам ветерана АТО, понимая такой расклад событий, россияне сейчас пытаются "идти ва-банк" и попытаются захватить ключевые города Донецкой области.

"Они бросят все, что могут, кроме ядерки. Если они бросают все, что есть - они действительно могут забрать Донецкую агломерацию - это Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск. Эти пять городов под реальной угрозой, если они бросят все. И на этом они сдохнут окончательно и на этом их громить и громить", - отметил Дикий.

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, сейчас самым горячим на фронте остается Покровское направление. Там оккупанты 45 раз пытались прорвать украинскую линию обороны. Также, сложной остается ситуация на Торецком и Купянском направлениях.

Зато, по данным проекта DeepState оккупанты продвинулись в Часовом Яру Донецкой области. Также продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Железном.

Между тем в CNN отреагировали на информацию Киева о поражении российской подводной лодки во временно оккупированном Крыму. По мнению журналистов, если это подтвердится, это станет последним ударом Украины по российскому флоту.

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