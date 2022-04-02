Кроме того, глава ОП в очередной раз опроверг слухи о конфликте с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поделился свежей фотографией с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и анонсировал "неприятности" для оккупантов.

Об этом он написал в Telegram.

Глава ОП отметил, что фото сделано сегодня после совещания у президента. На фотографии Ермак и Залужный улыбаются.

"Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами", - отметил Ермак.

Кроме того, он в очередной раз опроверг слухи о том, что между ним и генералом Залужным существует конфликт.

"Зрадофилы", шо вы там? Спите?", - спросил Ермак, иронизируя над слухами.

Напомним, продолжаются 38 сутки полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины. С 24 февраля по 2 апреля враг потерял около 17800 человек личного состава и 143 самолета.

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