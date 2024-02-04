Третья мировая война идет в Украине, полагает эксперт.

Война в Украине против РФ не закончится так, как раньше завершались войны, - российская сторона не подпишет документ о капитуляции.

Люди ждут, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, или кто-то другой, сядет и "подпишет капитуляцию", но "этого не будет", таким мнением поделился историк, научный сотрудник Национальной академии наук и боец Вооруженных сил Украины Александр Алферов в интервью "РБК-Украина".

По его прогнозу, украинская "победа будет другой". "Будут репарации, контрибуции, но этого факта, как закончилась Вторая мировая война (она завершилась 2 сентября 1945 года, - Ред.) - не стоить ждать", - спрогнозировал ученый.

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Историк сказал, что "у нас всех есть представление, что будет что-то такое, как раньше". "Вот Организацию Объединенных Наций создали (после Второй мировой, - Ред.), чтобы она не допустила Третью мировую войну. Но вот она - Третья мировая в Украине. ООН ожидала, что будет какое-то объявление войны, но этого нет", - подчеркнул воин. Эксперт полагает, что Организация со своей функцией не справилась.

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Президент Владимир Зеленский говорил, что никто не знает, когда война против РФ закончится. По его словам, украинцам нужно выдержать 2024 год. Премьер Великобритании Риши Сунак в январе во время неожиданного визита в Киев заявил, что противостояние с россиянами будет долгим, однако Украина сможет победить.

По мнению экс-премьера РФ Михаила Касьянова, украинские воины смогут совершить прорыв. Бывший российский чиновник прогнозировал, что война с Россией может завершиться в конце 2024 года.

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