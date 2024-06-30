ВСУ не сидят глухо в защите, а пробуют контратаковать там, где это возможно.

Украинские силы по всей линии фронта находятся в активной обороне и пытаются атаковать позиции россиян везде, где это возможно. Военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV рассказал о ситуации на фронте и успехах ВСУ.

Так, он напомнил, что ВСУ продвинулись на лиманском направлении, в частности, в Серебрянском лесу. По словам эксперта, украинские Силы обороны воспользовались тем, что россияне снимают подразделения с некоторых участков фронта и перебрасывают на другие.

"Я так понимаю, что эти продвижения - это, во-первых, подготовленные действия со стороны нашего командования, и во-вторых, это последствия этих маневров резервов, которые россияне осуществляли для того, чтобы создавать дополнительные горячие точки на других участках фронта. Маневрировали резервами - снимали с одного участка, перебрасывали на Харьковщину, еще где-то перебрасывали, - и этим наши воспользовались, ударили и пошли вперед", - рассказал эксперт. Видео дня

Он отметил, что это в том числе снимает напряжение с украинских частей, которые находятся на флангах в Донецкой области.

"Весь фронт друг от друга зависит. Не существует такого, что где-то на каком-то направлении ситуация развивается отдельно от другого. Очевидно, это стало возможным после того, как враг снял определенные части и подразделения и перебросил их на другие направления - на Харьковщину, под Часов Яр. И тогда мы пошли вперед. То есть это активная оборона, которая как раз направлена на то, чтобы не только сидеть глухо в защите, а и пробовать контратаковать там, где это возможно", - рассказал эксперт.

Он отметил, что сейчас эта активная оборона существует по всему фронту.

"Возможно, сейчас за исключением севера Харьковской области, где мы понемногу начинаем приходить к контратакующим действиям и выбиваем противника, выжимаем его за Волчанск. Но, если говорим о востоке в широком смысле, то там именно эти процессы происходят", - сказал он.

Он также отметил, что на Покровском направлении враг будет дальше атаковать.

"Там у них одна из целей - это продвижение собственно на Покровск. Вторая - это попытка перерезать трассу Покровск-Константиновка - важная дорога, с точки зрения логистики, для тех наших подразделений, которые стоят в этом районе. И третий вариант, который у них может быть совмещен со вторым, с перерезанием этой трассы, - это, безусловно, создать условия для окружения нашей торецкой группировки", - рассказал он.

Он также прокомментировал ситуацию возле Часового Яра, отметив, что ВСУ удалось оттеснить врага в районе Канал.

"Но то, что мы сейчас говорим об освобождении этой части города, думаю, что нам стоит относить к предыдущей теме о передвижении, маневрах резервов со стороны врага. Что-то мне кажется, что там тоже они снимали там определенную часть подразделений, даже из Часового Яра, что в принципе позволило нам продвинуться вперед", - отметил он.

Ситуация на фронте - новости

Сегодня на фронте состоялось в целом уже 47 боевых столкновений. По данным Генштаба, россияне активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях - там сегодня зафиксировано 25 штурмов.

Ранее аналитики ISW сообщали, что ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Кременной, а российские оккупанты продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка и города Донецк.

Вас также могут заинтересовать новости: