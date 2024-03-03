Аналитик напомнил, что в течение февраля было зафиксировано две комбинированные ракетные атаки по Украине ограниченным боекомплектом.

Вопреки ожиданиям, февраль прошел с минимальным количеством ракетных атак оккупантов по Украине, но были задействованы регулярные атаки дронов-камикадзе.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, основным орудием террора тыловой Украины в феврале у оккупантов стали иранские дроны-камикадзе Shahed-131/136. Он уточнил, что самый многочисленный пуск был осуществлен в ночь на 11 февраля – 45 дронов-камикадзе.

Коваленко указал, что оккупанты сохранили средний уровень налетов в пределах 300-400 в месяц, что говорит о более стабильном производстве и, возможно, даже с процессом накопления.

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Кроме того, аналитик напомнил, что в течение февраля было зафиксировано две комбинированные ракетные атаки по Украине ограниченным боекомплектом. "Осуществлены они были 7 и 15 февраля, то есть, четко с недельной паузой, соответствующей подготовке боекомплекта, носителей, уточнению целей и прочим организационным процессам", - отметил он.

Аналитик обратил внимание, что показатель уничтожения вражеских ракет был ниже обычного, поскольку россияне применяли ракеты, со сложной траекторией перехвата (баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М", KN-23, 5В55 ЗРК С-300, Х-22/32) не по тем областям, где есть средства их перехвата (ЗРК Patriot и SAMP/T), а по тем, где они отсутствуют.

"На протяжении всего месяца, именно по этим, не защищенным от баллистических ракет областям одиночные пуски ракет номенклатуры 9М723 ОТРК "Искандер-М", KN-23, 5В55 ЗРК С-300, Х-22/32 осуществлялись с периодичностью 2-3 дня. Так же, практически ежедневно осуществлялись одиночные, либо парные пуски ракет Х-31П и Х-59", - отметил Коваленко.

Удар дронов по Одессе

2 марта армия РФ нанесла по Одесской области удар, задействовав 8 беспилотников. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов города попал в 9-этажный дом. Один подъезд почти полностью разрушен.

По состоянию на утро 3 марта известно о 10 погибших, среди которых трое маленьких детей. Малышей нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой, пытаясь спасти. Среди погибших - семья священника.

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