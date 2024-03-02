Имея довольно большое преимущество в тактической авиации, враг продолжает наносить огневые удары по украинским позициям.

Даже несмотря на большое количество уничтоженных за последние дни самолетов, Россия полностью не прекращает использовать свою тактическую авиацию. Об этом сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

"После того, как отработала наша ПВО и сбила очередной Су-34 или Су-35, конечно что россияне не прекращают полностью использовать свою тактическую авиацию. Они могут несколько изменить тактику, могут изменить количество авиаударов за день, тип авиации. Например, вместо Су-34 запускать более старые модели – это Су-25, могут переключаться на армейскую авиацию. Но конечно, они не останавливаются на этом", – объяснил Евлаш в эфире телеканала "Мы – Украина".

По его словам, имея довольно большое преимущество в тактической авиации, враг продолжает наносить огневые удары по украинским позициям.

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"Один из выходов – это развитие применения наших систем ПВО. Мы видим, что достаточно эффективно в последнее время они применяются. Этому является свидетельством этот "сушкопад". Но тем не менее, у России есть достаточно много этих самолетов, которые они продолжают использовать. Наша задача – сделать так, чтобы условия использования были максимально неприятными", – резюмировал Евлаш.

Сбитие самолетов РФ: последние новости

За последние несколько дней было уничтожено более 10 самолетов оккупационных войск РФ. Среди них и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. К слову, уже второй уничтоженный с начала 2024 года.

1 марта украинские защитники сбили очередной Су-34 оккупантов. Вечером 2 марта командующий ВС ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что были атакованы зенитными управляемыми ракетами еще два российских истребителя Су-34 и Су-35 на восточном направлении. Впоследствии появилось подтверждение, что самолет Су-34 был сбит.

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