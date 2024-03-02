Даже несмотря на большое количество уничтоженных за последние дни самолетов, Россия полностью не прекращает использовать свою тактическую авиацию. Об этом сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
"После того, как отработала наша ПВО и сбила очередной Су-34 или Су-35, конечно что россияне не прекращают полностью использовать свою тактическую авиацию. Они могут несколько изменить тактику, могут изменить количество авиаударов за день, тип авиации. Например, вместо Су-34 запускать более старые модели – это Су-25, могут переключаться на армейскую авиацию. Но конечно, они не останавливаются на этом", – объяснил Евлаш в эфире телеканала "Мы – Украина".
По его словам, имея довольно большое преимущество в тактической авиации, враг продолжает наносить огневые удары по украинским позициям.
"Один из выходов – это развитие применения наших систем ПВО. Мы видим, что достаточно эффективно в последнее время они применяются. Этому является свидетельством этот "сушкопад". Но тем не менее, у России есть достаточно много этих самолетов, которые они продолжают использовать. Наша задача – сделать так, чтобы условия использования были максимально неприятными", – резюмировал Евлаш.
Сбитие самолетов РФ: последние новости
За последние несколько дней было уничтожено более 10 самолетов оккупационных войск РФ. Среди них и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. К слову, уже второй уничтоженный с начала 2024 года.
1 марта украинские защитники сбили очередной Су-34 оккупантов. Вечером 2 марта командующий ВС ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что были атакованы зенитными управляемыми ракетами еще два российских истребителя Су-34 и Су-35 на восточном направлении. Впоследствии появилось подтверждение, что самолет Су-34 был сбит.