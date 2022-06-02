Оккупанты начали вести боевые действия согласно учебникам по военной науке советских времен.

Российские военные изменили тактику ведения боевых действий от начала вторжения в Украину до сегодняшнего дня.

Такое мнение высказал военный эксперт-обозреватель Юрий Федоров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в первые недели от начала вторжения в Украину российские военные воевали довольно бессмысленно, нарушая все принципы и каноны современной военной науки.

"Было много примеров, как большие колонны по несколько сотен единиц военной техники и других транспортных средств, передвигались без всякой боковой охраны и попадали под уничтожающий огонь Вооруженных сил Украины. Именно так было под Киевом да и во многих других городах страны", - сказал Федоров.

Эксперт отметил, что уже через месяц тактика изменилась и российские войска начали вести боевые действия в соответствии с учебниками по военной науке советских времен: такие учебные пособия составлялись по опыту военных действий во время Второй мировой войны.

"Там указано, что перед началом наступления нужно осуществлять массированные артиллерийские обстрелы и с помощью авиации уничтожать оборонительную черту противника и разрушать военные объекты в оперативном тылу. При этом беречь личный состав, как говорят "живую силу", никого не учили. Именно так российские военные сейчас воюют в Украине, что приводит к значительным потерям среди них", - пояснил Федоров.

Эксперт отметил, что продвижению российского противника по территории Украины мешает отчаянное сопротивление украинских вооруженных сил.

"Не всегда украинские военные силы могут преодолеть во много раз превосходящие (в количестве личного состава - УНИАН) силы противника. Именно таким образом, сосредоточивая решающее преимущество в количестве, российские войска сейчас ведут боевые действия в Северодонецке", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по мнению военного эксперта Михаила Жирохова, российские оккупанты из-за нехватки времени изменили тактику наступления на Северодонецк. Враг стремится захватить город ко "Дню России" и перешел к уличным боям, что приведет к большим потерям в его рядах.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 июня составили: личного состава - около 30700 человек ликвидировано, танков - 1361 ед., боевых бронированных машин - 3343 ед., артиллерийских систем - 659 ед., средств ПВО - 94 ед., самолетов - 208 ед., вертолетов - 175.

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