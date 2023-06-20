Необходимо быть готовыми к тому, что россияне могут применить ядерное оружие, отметил Мусиенко.

Военно-политический эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление Джо Байдена о том, что Россия может применить ядерное оружие.

Как отметил эксперт, Россия "повышает градус напряженности" в связи с украинским контрнаступлением.

"Если американский президент говорит об этом, то это как раз связано в частности с тем, что растут риски в связи с переброской российского ядерного оружия в Беларусь и в связи с Запорожской АЭС. Мы прекрасно понимаем, что после того, как Россия осуществила жуткое преступление и подорвала Каховскую ГЭС, понятно, что на сегодняшний день они снова начинают включать второй сценарий - шантаж с помощью ядерного оружия, ядерной эскалации", - заявил Мусиенко.

По его мнению, необходимо быть готовыми к тому, что россияне могут пойти и на такие шаги:

"Провокационное поведение России относительно стран НАТО нарастает. И тут уже угрозы не только для Украины, это угрозы для Европы и для мира".

Байден заявил об угрозе применения Путиным ядерного оружия

Напомним, на днях президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия Путиным "реальна".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины тем вреемнем заявили, что по состоянию на сейчас нельзя говорить о повышенном риске применения ядерного оружия против Украины, хотя такая угроза со стороны РФ гипотетически существует всегда.