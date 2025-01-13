Сейчас РФ пытается перерезать главные дороги в город.

Российские оккупанты активизировались на Покровском направлении, пытаясь взять районный центр в окружение. Об этом сказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Радио NV".

"По Покровску РФ некоторое время назад имела определенные торможения. Наши военные фиксировали. Но сейчас, в последние дни мы видим снова продвижение. Оно есть в направлении западных окраин Покровска. Если говорить простым языком - РФ выходит в Покровске на удушение. Есть такой замысел - обходят, перерезают дорогу, которая соединяет Покровск с Павлоградом, перерезают сообщение и Мирнограда", - сказал Ступак.

Он добавил, что РФ стремится таким образом заставить Силы обороны Украины самостоятельно отойти от Покровска на более выгодные рубежи, которые не будут находиться в окружении.

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"После взятия Бахмута в мае 2023 года российское командование очень тщательно задумалось на тему того, сколько реально можно вкладывать людей на такие штурмы, чтобы заходить в города. Это действительно трудно, долго, кровопролитно. Когда есть такой вариант, как котел. И сейчас они его пытаются реализовать", - добавил Ступак.

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении российских оккупантов в восьми населенных пунктах области. В частности оккупанты почти полностью захватили город Торецк.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты зашли на территорию Сумской области. Аналитики отмечают, что таким образом враг пытается окружить наши подразделения в Курской области.

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