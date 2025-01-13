Сейчас речь идет об очень ограниченном продвижении в приграничной зоне.

Российские войска зашли на территорию Сумской области, пытаясь окружить украинский плацдарм на Курщине. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на геолоцированные кадры, опубликованные 10 января. На видео от 67-й ОМБр ВСУ показаны удары по российской пехоте. В ISW утверждают, что кадры сняты по украинскую сторону границы к северо-западу от села Журавка.

Аналитики также приводят слова российского Z-блогера, который утверждает, что российские войска зашли в Сумскую область, чтобы с юга обойти украинские позиции в хуторе Николаево-Дарьино (к северу от Журавки).

Другой российский Z-канал утверждал, что российские войска также зашли в Сумскую область в районе села Проходы (к востоку от города Сумы), но ISW не нашел подтверждения этому заявлению.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области в плен к Силам обороны попал российский военный преступник Евгений Уланцов. Он причастен к расстрелам украинских пленных.

Также мы рассказывали, что на Курщине россияне ошибочно уничтожили собственный комплекс ПВО, который, вероятно, является северокорейской системой Pongae M-2020. О том, что на фронте появились эти системы, стало известно только после этого удара по нему российского БпЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: