Часов Яр и Торецк почти полностью или под контролем оккупантов, или в серой зоне.

Российские оккупанты продолжают давить на позиции украинских сил обороны и понемногу продвигаются на фронте. Так, по данным аналитиков портала DeepState, российским войскам за минувшие сутки удалось продвинуться в восьми населенных пунктах Донецкой области, в частности, в Торецке и Часовом Яру.

"Враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлиного", - говорится в сообщении.

При этом, судя по картам, Часов Яр и Торецк почти полностью захвачены россиянами - оккупанты дошли до северных окраин и эти города почти полностью или под контролем оккупантов, или в серой зоне.

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Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявлял, что оккупанты не пытаются штурмовать Покровск и Мирноград, а стремятся обойти их по малым населенным пунктам, в основном к югу от этих городов. Трегубов отметил, что сейчас бои идут в пригородах. По его словам, россияне надеются, что украинские Силы обороны отойдут из города, чтобы не оказаться в окружении, однако сейчас, по его словам, такой угрозы не существует.

Генерал армии Украины в отставке Николай Маломуж отмечал, что Владимир Путин, вероятно, планирует завершить операцию по окружению Покровска до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января.

Также в Днепропетровской ОГА предупреждали, что линия фронта приблизилась к границам Днепропетровской области. Из-за этого российские оккупанты могут осуществлять обстрелы управляемыми авиабомбами и артиллерией.

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