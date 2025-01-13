Трегубов отметил, что оккупанты решили обойти Покровск из-за того, что Силы обороны Украины сдерживают их.

Российские оккупанты обходят Покровск в Донецкой области и вместо этого сосредотачиваются на перерезании путей снабжения к нему.

Об этом сообщил представитель украинской армии майор Виктор Трегубов в комментарии для Associated Press.

По его словам, россияне решили обойти Покровск из-за того, что Силы обороны Украины сдерживают их. Поэтому они приняли решение сосредоточится на дороге, ведущей в город Днепр.

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Трегубов в разговоре с журналистами отметил, что этот маршрут имеет решающее значение для поставок украинским силам в всем регионе. Помимо этого перерезание путей снабжения серьезно ослабит оборону Покровска.

"Пока они не достигли своей цели, и украинские силы работают над тем, чтобы не допустить ее в будущем - так же, как не увенчались успехом и другие попытки обойти город", - сказал он.

А агентстве подчеркнули, что Силы обороны Украины испытывают сильное давление со стороны врага на отдельных участках фронта, особенно в восточной части Донецкой области, где находится Покровск. Россияне несут огромные потери, но не утратили свой импульс и продолжают наступать.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что российские войска зашли на территорию Сумской области, пытаясь окружить украинский плацдарм на Курщине. Сейчас речь идет об очень ограниченном продвижении в приграничной зоне.

Кроме того, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал главный вызов для ВСУ на Покровском направлении. Он объяснил, где пытаются продвинуться российские оккупанты.

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