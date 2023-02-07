Удары российских оккупантов по энергетическим объектам Украины не дали желаемого для Путина результата, так что теперь у врага может быть новая цель.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что сейчас российская оккупационная армия накапливает ракеты и другие ресурсы для более плотных ракетных обстрелов украинских городов. Потенциальной целью оккупантов могут стать эшелоны с военной техникой, которую получит Украина от партнеров.

"Весь мир знает, что в ближайшее время Украина получит бронетехнику, вооружение и боеприпасы. Очевидно, что все оборудование будет телепортироваться в основном по железнодорожным путям. Должен предположить, что на этот раз под вражеские ракетные обстрелы будут подпадать наши железнодорожные узлы, мосты через Днепр, по которым будут трогаться украинские эшелоны с важной и крайне нужной для ВСУ техникой. В путинской армии сейчас происходит накопление ракет и других ресурсов, чтобы максимально уплотнить ракетные обстрелы в то время, когда будет происходить перемещение вооружения и военной техники для Украины", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Селезнева, удары российских оккупантов по энергетическим объектам Украины не дали желаемого для Путина результата. Украинцы смогли приспособиться к новым реалиям.

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"Не произошло новой волны массовой эмиграции за пределы Украины. Украинцы приспособились к новым реалиям. Скорее всего, путинские ракеты будут направлены именно на объекты железнодорожной инфраструктуры, мосты, переправы. Путин накапливает ресурсы, чтобы в день "Ч" нанести мощный, массированный ракетный удар. Путин будет пытаться остановить поставки технической помощи от западных партнеров", – подчеркнул военный эксперт.

Ракетные удары РФ по Украине: заявления экспертов

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что полноценный боекомплект для массированного ракетного удара по Украине в России будет готов ближе к 10 февраля. Враг может совместить активизацию боевых действий на передовой с ракетным ударом по Украине.

Кроме того, по словам Коваленко, в России острый дефицит авиационных ракет большого радиуса действия, таких как ракеты Х-59. Они сейчас запускаются так же редко, как и ракеты "Калибр" и Х-101.

В то же время представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитным ракетам, которые летят по баллистической траектории. В связи с этим остается угроза получения Россией иранских баллистических ракет.

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