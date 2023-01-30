Он отметил важность предоставления Украине систем Patriot PAC-3 И SAMP-T.

Украинская ПВО не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитным ракетам, которые летят по баллистической траектории. В связи с этим остается угроза получения Россией иранских баллистических ракет.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул важность предоставления нашей стране систем Patriot PAC-3 и SAMP-T.

"Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar. Это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Понимаем, что баллистика у России есть и в виде тех самых ракет "Кинжал". Это - фактически комплекс, но воздушного базирования, который бьет по баллистической траектории. Так же ракеты Х-22... и ракеты С-300 С-400 - зенитные ракеты, которые бьют по баллистической траектории", - отметил Игнат.

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По его словам, на сегодня это одни из основных вызовов и угроз. Спикер напомнил, что несколько стран заявили о готовности предоставить Украине необходимое вооружение.

"Можно уничтожать их (установки - УНИАН) и на позициях, но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 И SAMP-T. Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы в Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайну". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и должны на нее реагировать", - подытожил Игнат.

Передача Украине Patriot и SAMP-T

В середине января Италия окончательно одобрила поставку в Украину комплекса ПВО SAMP/T. Как считается, он способен сбивать баллистические ракеты. Недавно стало известно, что Италия и Франция закупят крупную партию ракет к ЗРК SAMP/T, которую дадут Киеву.

Поставка комплексов Patriot, которые тоже способны сбивать баллистические ракеты, была анонсирована в декабре. Украинские военные уже прибыли в США, чтобы научиться ими управлять.

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