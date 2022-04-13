Они намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сегодня по железной дороге прибыли в Киев.

Об этом сообщает посольство Эстонии в Украине в микроблоге Twitter.

Президент Эстонии Алар Карис, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эгилс Левитс прибыли в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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